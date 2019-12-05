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6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis'e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis'e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak  kabul edildi. Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
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