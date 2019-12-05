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TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis'e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Meclis'e iade edilen, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin kanun metninden çıkarılmasının ardından, "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" yeniden oylanarak kabul edildi. Kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.
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