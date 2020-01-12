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6 saat önce

MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek.


Metina, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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