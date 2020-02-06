Kalın: (Filistin Barış Planı) Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bir mahrumiyet yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır. İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.