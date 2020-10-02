İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

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