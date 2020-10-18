Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı" - Son Dakika

- Bakan Dönmez: "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı"

ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını duyurdu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak."