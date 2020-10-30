Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor"
30.10.2020 17:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.
Son Dakika Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı