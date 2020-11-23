Son dakika haberleri... Dışişleri'nden Türk bayraklı geminin aranmasına tepki: Protesto ediyoruz - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dışişleri'nden Türk bayraklı geminin aranmasına tepki: Protesto ediyoruz

23.11.2020 15:22
Son dakika haberleri... Dışişleri'nden Türk bayraklı geminin aranmasına tepki: Protesto ediyoruz, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Dışişleri'nden Türk bayraklı geminin aranmasına tepki: Protesto ediyoruzDIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk bayraklı geminin Doğu Akdeniz'de izinsiz aranmasına ilişkin, "Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergahından...

Dışişleri'nden Türk bayraklı geminin aranmasına tepki: Protesto ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk bayraklı geminin Doğu Akdeniz'de izinsiz aranmasına ilişkin, "Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergahından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkı tabiatıyla saklı olacaktır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk bayraklı ticari geminin Irini Harekatı kapsamında Türkiye'nin rızası olmadan denetime tabi tutulması hakkında yazılı açıklama yaptı. Aksoy, Irini Harekatı'nın, AB tarafından yürütülen; ancak amacı ve faydası tartışmaya açık bir harekat olduğuna dikkat çekerek, "Bu harekat çerçevesinde dün (22 Kasım) 'Hamburg' isimli Alman savaş gemisi, Ambarlı Limanından Misurata'ya boya, boya malzemesi ve insani yardım malzemesi taşımakta olan 'MV Roseline A' adlı Türk bayraklı ticaret gemisini sabah saatlerinde ayrıntılı şekilde sorgulamıştır. Kaptan işbirliği göstererek geminin yükü ve seferi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmıştır. Buna rağmen saat 17.45'te Irini Harekatı silahlı unsurları tarafından gemiye çıkılarak uzun saatler süren bir denetleme yapılmıştır. Tüm personelin, kaptan dahil, zorla üstleri aranmış, bütün personel bir yerde toplanarak alıkonulmuş, kaptanın başına silahlı asker dikilerek, zor kullanmak suretiyle konteynerler aranmıştır. Sözkonusu müdahale, ne bayrak devleti olarak ülkemizin, ne de gemi kaptanının rızası alınarak gerçekleştirilmiştir. Kaptanın taşınan kargonun niteliğine dair beyanlarına rağmen, muğlak bir şüphe üzerine başlatılan ve geceyarısı sonrasına kadar devam eden bu müdahale, ancak ülkemizin ısrarlı itirazları üzerine sonlandırılmıştır. Silahlı personel sabaha kadar ticaret gemisinde beklemiş, sabah saat 09.38'de gemiyi terketmiştir" dedi.

'PROTESTO EDİYORUZ'

Söz konusu müdahaleye tepki gösteren Aksoy, "Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergahından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkı tabiatıyla saklı olacaktır. Uluslararası sularda ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınması esastır. Libya silah ambargosuna dair BMGK kararları bu yükümlülüğü ortadan kaldırmamaktadır. AB'nin ne meşru Libya hükümetiyle, ne ülkemizle, ne de NATO'yla istişare etmeden başlattığı Irini Harekatının tarafsızlığı halihazırda tartışmalıdır. Hal böyleyken, ülkemizden Libya'ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve hukuk dışı muamele asla kabul edilemez. Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi İrini operasyonu taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Dışişleri Bakanlığı, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Dışişleri'nden Türk bayraklı geminin aranmasına tepki: Protesto ediyoruz - Son Dakika


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