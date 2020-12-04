MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem...
04.12.2020 16:59
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem sahiplerinin RTÜK Kararı'nı "Tek seslilik, demokrasi ayıbı, sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret" gibi ifadelerle eleştirmeleri...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem sahiplerinin RTÜK Kararı'nı "Tek seslilik, demokrasi ayıbı, sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret" gibi ifadelerle eleştirmeleri zalimlerin fermanıdır." - ANKARA
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP Genel Başkanı'nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem... - Son Dakika
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