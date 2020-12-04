MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın orduya hakareti görmezden gelip müstevli postacısı milletvekilini savunması, kiralık kalem sahiplerinin RTÜK Kararı'nı "Tek seslilik, demokrasi ayıbı, sopa gösterilmesi, reform inancını sarstı, hakaret" gibi ifadelerle eleştirmeleri zalimlerin fermanıdır." - ANKARA

Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış

Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir

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