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1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit'teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan'ın bu süreçle ilgisi yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:46 Kaynak: DHA

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