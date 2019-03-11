Flaş//yeniden
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
: "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit'teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay
Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu
'dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan
'ın bu süreçle ilgisi yoktur."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:46 Kaynak: DHA
CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı
Kuşadası'nda Siyasi Gerginlik
Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi