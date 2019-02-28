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DHA: Yıldırım Demirören: 26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum .
DHA: Yıldırım Demirören: 26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum .
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:20 Kaynak: DHA
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