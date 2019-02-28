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DHA: Yıldırım Demirören: 26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum .

DHA: Yıldırım Demirören: 26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum TFF Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum .

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Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu

Son Dakika! TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti

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