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9 dakika önce

İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı


İstiklal Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:22 Kaynak: DHA
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