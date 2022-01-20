FLO'dan karlı havalar için bot alternatifleri - Son Dakika

FLO'nun kış sezonu koleksiyonunda yer alan kar botu modelleri, kadın, erkek ve çocuklar için çeşitli alternatifler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, soğuk havaların günden güne kendini daha fazla hissettirdiği bu dönemde, ayakkabı dolabında kar botları da yerini almaya başladı.

FLO'nun kış sezonu koleksiyonunda bulunan kar botu modelleri, kadın, erkek ve çocuklar için "ideal" alternatifler sunuyor.

Kadın bot koleksiyonunda öne çıkan siyah, kahverengi, haki ve gri gibi kış renkleri soğuk havalarda sıcak tutacak kombinlere uyum sağlarken, erkek koleksiyonunda da bej, siyah ve lacivert renkleri hakimiyetini koruyor.

İçi kürklü, kalın tabanlı, su geçirmez modeller karlı havalarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Tabanı dişli ve zemin tutuşu yüksek kar botları, sağlam yapısıyla adımlara eşlik ediyor.

Çocuklar için geniş ürün yelpazesine sahip koleksiyonda mavi, pembe, lacivert, beyaz ve siyah gibi sezonun klasik renkleri yer alıyor.

Kinetix, Lumberjack, Polaris, Butigo, Dockers By Gerli ve Mercedes gibi kendi kategorisindeki markaların yanında pek çok global markanın ayakkabı modelleri FLO mağazalarında ve www.flo.com.tr'de bulunuyor.