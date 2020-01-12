Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Son Dakika
Son Dakika Spor Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Son Dakika Spor

Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım

21 dakika önce

Galatasaray'ın sakatlık yaşayan ve bir süredir sahalardan uzak kalan oyuncusu Florin Andone, takımdaki geleceğine dair açıklamalar yaptı. Andone, Galatasaray'da yola devam etmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Florin Andone, antrenmanlarına bireysel olarak devam ediyor. İspanyol basınına röportaj veren Rumen golcü, Galatasaray'daki geleceğine dair sözler sarf etti.

Golcü oyuncu "İyileşince Galatasaray'a tekrar katılacak mısın?" sorusuna;

"Şu an için Cordoba'da antrenman yapıyorum. İki hafta içinde belki Galatasaray'da, belki de Brighton'da olacağım. Eğer Brighton'da beni tekrar kadroda görmek isterlerse, istedikleri zaman oraya dönerim." dedi.

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN REAL MADRİD'İ"

Galatasaray'daki ortamın çok farklı olduğunu da belirten Andone; "Ancak Galatasaray'da yaşadığım duygu çok farklı, Türkiye'nin Real Madrid'i gibi, inanılmaz bir kulüp. Her ne kadar elenmiş olsak da; Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansım oldu." dedi.

Rumen forvet ayrıca gelecekteki hayalleri üzerine de; "Önemli olan tek şey bu oyunda anılar. İleride bir gün torunlarıma İspanya'da, Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı anlatacağım. Kazandığım her şeye şükür ediyorum. Şu anda 26 yaşındayım, umarım en az 4-5 sene daha oynayabilirim." dedi.

Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım
Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:08 
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