Son Dakika Haberleri: Foça'da 42 göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Foça'da 42 göçmen yakalandı

Foça'da 42 göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 42 göçmen yakalandı.

Foça'da 42 göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 42 göçmen yakalandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında Foça ve Yenifoça arasında bulunan bir koyda göçmenlerin bulunduğu istihbaratını aldı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu koya baskın düzenledi. Kaçış hazırlığında olan 35 Suriye, 4 Yemen, 1 Fas, 1 Kuveyt ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 42 göçmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aralarında çocuklarında bulunduğu göçmenler, sorgulanmak üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler bugün saat 01.00 sıralarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Polis ekipleri, göçmenlerin kaçışını düzenleyen kişi veya kişileri yakalamak çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü, Yenifoça, Polis, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik zamanda Türkiye'yi ziyaret edecek
Suriye'de yakalanan teröristlerin başına çuval geçirildi Barış Pınarı Harekatı'nda milli silahlar dikkat çekti MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 09:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Foça'da 42 göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]