Son Dakika Haberleri: Foça'da 633 Kursiyer Askerin Seçmen Kütüğünden Düşürüldüğü İddiası

Foça'da 633 Kursiyer Askerin Seçmen Kütüğünden Düşürüldüğü İddiası

53 dakika önce

İzmir Valiliğince, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçesinde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellendiği, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığı bildirildi.

Foça'da 633 Kursiyer Askerin Seçmen Kütüğünden Düşürüldüğü İddiası, System.String[]
İzmir Valiliğince, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçesinde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellendiği, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığı bildirildi.

Valilik, basın kuruluşlarında yer alan "İzmir'in Foça ilçesinde 633 kursiyer asker seçmenin kaydının silindiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçesinde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellendiği" aktarılarak, "Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:50 Kaynak: AA

İzmir, Foça, Güncel
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