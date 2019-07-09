Foçalı sanatçılardan anlamlı dayanışma

İzmir'in Foça ilçesinde, halk arasında "Kedi Ferdi" lakabı ile tanınan Ferdi Kırcalı'nın kaza geçirmesi ve felç kalması nedeniyle, Hakan Doğanay önderliğinde 13 sanatçı bir araya gelerek yardım etkinliği düzenlediFoça ilçesi İncir Adası'nda, halk arasında "Kedi Ferdi" lakabı ile tanınan...

İzmir'in Foça ilçesinde, halk arasında "Kedi Ferdi" lakabı ile tanınan Ferdi Kırcalı'nın kaza geçirmesi ve felç kalması nedeniyle, Hakan Doğanay önderliğinde 13 sanatçı bir araya gelerek yardım etkinliği düzenledi



Foça ilçesi İncir Adası'nda, halk arasında "Kedi Ferdi" lakabı ile tanınan Ferdi Kırcalı geçtiğimiz aylarda geçirdiği kaza sonucu felç kalmıştı. Halen Akçay'da özel bir bakımevinde Kırcalı'nın tedavisi devam ederken, bakım masraflarına yardım edebilmek adına Foça'da yaşayan sanatçılar harekete geçti.



4 sene önce Foça'ya yerleşen televizyon programcısı, sunucu Hakan Doğanay önderliğinde bir araya gelen 13 sanatçı, bir yardım etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte toplanan paralar, Ferdi Kırcalı'nın sağlık harcamaları ve bakımı için ağabeyi Zeki Kırcalı'nın hesabına aktarıldı. Sanatçı Doğanay, "Tüm sanatçı dostlarımın kalplerine, enerjilerine sağlık. Bizleri yalnız bırakmayıp bilet alan, gelen ya da gelemeyen ancak kalbi bizimle birlikte dostumuz Ferdi için atan tüm arkadaşlarıma, Foçalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.



Ferdi Kırcalı'nın ağabeyi Zeki Kırcalı da şöyle konuştu:



"Emeği geçen tüm sanatçı dostlara, tüm Foça esnafımıza teşekkürlerimi sunarım. Foça'da yaşayan sanatçılarımız, hep birlikte büyük bir aile olduğumuzu, sıkıntılı zamanlarda bir araya gelip neler yapabileceğini gösterdi." - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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