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Folkart, Dubai ve Avrupa'dan dünyaya açılıyor - Son Dakika

Folkart, Dubai ve Avrupa'dan dünyaya açılıyor

15.12.2021 09:15
Folkart, Dubai ve Avrupa'dan dünyaya açılıyor

Almanya'da Berlin ve Köln'de ofis açmak üzere çalışmalarını sürdüren Folkart, yurt dışındaki ilk ofisini Dubai'de açtı.

Almanya'da Berlin ve Köln'de ofis açmak üzere çalışmalarını sürdüren Folkart, yurt dışındaki ilk ofisini Dubai'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzun bir süredir Almanya pazarında partner firmalarla iş birliğini sürdürerek, kendisine yeni bir alan açan Folkart Yapı, yurt dışındaki ilk ofisini Dubai'de faaliyete başlattı.

Folkart Yapı, Dubai'de Mandarin Oriental Jumeira'de özel bir "Dostluk ve Tanıtım gecesi" düzenledi. Folkart Yönetimi, Dubaili yatırımcıları Türkiye'de birlikte iş birliğine ve İzmir'e yatırım yapmaya davet etti.

Geceye Dubaili yatırımcı grupların; Al Maktum, Ghurair, Al Futtaim, Al Habtoor, Al Tayer ailelerinin önde gelen isimleri katıldı. Türkiye'den Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Genel Müdürü Metin Sancak ve Folkart yönetim ekibi katılımcılar arasındaydı. Folkart'ın Dubai oluşumunun partnerleri Özgür Kaya, İdris Demirhan ve Mohamed Julfar da geceye ev sahipliği yaptı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Saya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Mengi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasındaki iş birliğinin planlı bir şekilde gelişmesinin, her iki ülkeye yeni katkılar getireceğine inandıklarını belirtti. Mengi, Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz tarihsel ve kültürel birikim sonucu, hayatın her alanında, her zaman olumlu değişimin simgesi olmayı başardığını vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik gücünün etkisinin, gelişerek devam edeceğini de aktaran Mengi, kökleri 1950 yılına dayanan Saya Grubu tanıttı.

Mengi, iştirakleri arasında yer alan Folkart, Pharmactive İlaç, Volt Elektrik, Volt Teknoloji, Volt Redüktör ve tüm fabrikalarıyla; şirketlerinin farklı sektörlerde, sürekli kendilerini yenileyerek öncü rolü üstlendiklerini belirtti.

Saya Grup olarak, insanlar için yaşam alanları; sağlıklı yaşamaları için ilaç üretim tesisleri, motor fabrikaları, teknoloji ve inovasyon içeren kuruluşlar inşa ettiklerini; gelecek dönem vites büyüterek, yeşil dönüşümü, kapsayıcılığı, dayanışmayı, çevreyi, bilim ve teknolojiyi öne çıkararak, daha da ilerleyeceklerinin altını çizen Mengi, Dubaili yatırımcıları Türkiye'de birlikte iş yapmaya davet etti.

Folkart yeni iş birliklerine hazır

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da kuruluşlarının 15. yılında, Dubai'de ofis açmalarından ve Dubai ve Avrupa üzerinden satış odaklı dünyaya açılmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Folkart'ta aile geçmişine dayalı köklü etik değerler eşliğinde; sürdürülebilir yenilik bilinci taşıdıklarını belirten Sancak, çevre dostu, ileri teknoloji ile donatılmış, evrensel yapılar inşa ederek, yatırımcılarına her projede yüksek katma değer sağladıklarını vurguladı.

Sancak, İzmir'i Dubaili yatırımcılara tanıtırken, şehrin 8 bin 500 yıllık tarihine gönderme yaparak, "Aslında ben size bir zamanlar Amazonlar'ın dolaştığı, büyük ozan Homeros'un şiirler dillendirdiği, Büyük İskender'in yeniden kurduğu, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrinden, tarih koridorlarındaki derin bir yolculuktan, binlerce yıllık tarihsel mirasa sahip İzmir'den sesleniyorum. İzmir, tarihi ve kültürel kimliğiyle, insanlığın eriştiği evrensel uygarlığın beşiği konumunda." açıklamasında bulundu.

Folkart'ın İzmir'den büyüyen ve aynı şehirden sektörde Türkiye'ye liderlik yapan ilklerin şirketi olduğunu aktaran Sancak, İzmir'in tarihi boyunca Akdeniz'in en önemli liman merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Sancak, İzmir'in ekonomik olanaklarını, havadan ve karadan ulaşım imkanlarını, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasında yer alan kentin birçok lojistik imkanı ile Türkiye'nin batı kapısı rolünü oynadığını aktardı.

İzmir hakkında detaylar paylaşan Sancak, ana limanı, limanları, 5 teknoparkı, 16 organize sanayi bölgesi, 3 serbest bölgesi ile İzmir'in yatırımcılar için ideal bir ortam ve altyapı sunduğunu vurguladı. Sancak, yatırımcıları bugünün ve geleceğin en özel şehirleri arasında gösterilen İzmir'e davet ederken, Folkart'ın yeni iş birliklerine hazır olduğunu aktardı.

İzmir'e 25 milyar TL'lik proje

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak ise rakamlarla Folkart'ı ve yeni projelerini tanıttı. Folkart'ın İzmir'den çıkan en büyük konut/ofis geliştiricisi ve üreticisi olduğunu ve sektöründe Türkiye'de öncü rolü taşıdıklarını ifade eden Sancak, bugüne kadar bitirdikleri 16 proje dışında, şu anda 8 özel projeyi aynı anda sürdürdüklerini vurguladı.

Sancak, İzmir'de yaptıkları ve şu an yürüttükleri tüm projelerin, yatırım değerinin 25 milyar TL'yi aştığını belirtti. Türkiye'nin farklı illerinde de yeni yatırımlar planladıklarını bildiren Sancak, Dubaili yatırımcıları projelerini yerinde görmek üzere İzmir'e davet etti.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Folkart'ın Dubai Mandarin Oriental Otel'deki özel gecesinin sunumunu ünlü tiyatro oyuncusu Volkan Severcan gerçekleştirdi. Gecede Ney In Ethno Jazz adlı özel grup sahne aldı. Avrupa'da birçok noktada sahne alan özel grupta, Türkiye'nin tek kadın neyzeni Burcu Karadağ bulunurken, Etıbar Asadlı, Alafsar Rahımov, Enver Muhamedi, Ekin Cengizkan'dan oluşan orkestraya vokalde şarkılarıyla Elnur Hüseynov ve Ghizlane El Hakani eşlik etti. Konser, katılanlar arasında büyük bir beğeni topladı.

Yatırımcı, Almanya, İzmir, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Folkart, Dubai ve Avrupa'dan dünyaya açılıyor - Son Dakika


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