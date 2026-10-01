Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek\'e ‘Oraya girme’ diyorlar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fon soruşturmasının derinleştirilmemesi için Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinde yoğun baskı olduğunu belirtiliyor. Gazeteci Levent Gültekin “Aman oraya dalma, buraya girme, bunu kapat diye baskı yapılıyor” ifadelerini kullanırken, Gürlek hakkındaki iddiaların gündeme getirilme zamanlamasını da eleştirdi.

Gazeteci Levent Gültekin, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması süreciyle ilgili katıldığı bir yayında dikkat çeken iddialarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinde soruşturmanın derinleştirilmemesi yönünde ağır bir baskı olduğunu öne süren Gültekin, Gürlek hakkında ortaya atılan son iddiaların zamanlamasını da eleştirdi.

"AKIN GÜRLEK'E 'ORAYA GİRME, KAPAT' BASKISI YAPILIYOR"

Fon soruşturmasının ulaştığı boyutlara ve yargı üzerindeki etkilere değinen Gültekin, Adalet Bakanı Gürlek'in doğrudan hedef alındığını savundu. Bu durumu bir yorum olarak değil, edindiği kesin bilgilere dayanarak paylaştığını belirten Gültekin, "Ben eminim ki fon operasyonundan dolayı Akın Gürlek üzerinde yoğun bir baskı var. Bunu biliyorum, 'Aman oraya dalma, buraya girme, aman bunu kapat' diye baskı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar

MESLEKTAŞINA 'BELGE VE ZAMANLAMA' ELEŞTİRİSİ

Bakan Gürlek hakkında gündeme getirilen iddiaların kaynağının da bu baskı grupları olabileceğine işaret eden Gültekin, iddiaları dile getiren milletvekili ve gazeteci meslektaşı Ahmet Şık'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kendisine benzer bir sızıntı yapılması halinde ilk iş olarak belge talep edeceğini belirten Gültekin, meslektaşını aceleci davranmakla suçladı. Milletvekili ve gazeteci kimliklerinin birbirinden ayrılması gerektiğini savunan Gültekin, belgesiz konuşmanın muhalefetin elini zayıflattığını vurguladı.

"ÖNCE FON SORUŞTURMASI BİTSİN, SONRA HESAP SORULSUN"

Ortaya atılan iddiaların doğru olabileceğini belirten Gültekin, asıl itirazının meselenin gündeme getiriliş zamanlamasına olduğunu ifade etti. Şu aşamada Bakan Gürlek'i sıkıştırmanın fon soruşturmasının üzerine gidilmesinden rahatsız olan çevrelerin işine yarayacağını savunan Gültekin, "Şu anda Akın Gürlek’i sıkıştırmak, fon üzerine gidildiğinde cıyaklayanların ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir. Fon işi biter, operasyon yapılır; sen çıkar sonra 'Gel bakalım Adalet Bakanı, bu kontratın bir hesabını ver' dersin. Bunu anlarım ama şu anda zamanı değil" değerlendirmesinde bulundu.

Fon SoruşturmasıLevent GültekinAkın GürlekFon kriziGürlekGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:06:53. #7.13#
SON DAKİKA: Fon soruşturmasında çok konuşulacak iddia: Akın Gürlek'e ‘Oraya girme’ diyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei