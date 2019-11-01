Son Dakika Haberleri: Fonseca'dan Mert Çetin'e övgü
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Fonseca'dan Mert Çetin'e övgü

7 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, sarı-kırmızılı takıma bu sezon başında transfer olan Mert Çetin'in başarılı bir oyuncu olduğunu ve takımda yer edinme imkanının olduğunu söyledi.

Fonseca'dan Mert Çetin'e övgü, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca, sarı-kırmızılı takıma bu sezon başında transfer olan Mert Çetin'in başarılı bir oyuncu olduğunu ve takımda yer edinme imkanının olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, Serie A'nın 11. haftasında iç sahada oynayacakları Napoli maçı öncesinde kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi.

Fonseca, Milan ve Udinese maçlarında oyuna sonradan girmesine karşın iyi oyunuyla dikkati çeken Mert Çetin'in performansıyla herkesi etkilediğini belirterek, "Takımda yer edinme imkanı var. Başarılı bir oyuncu her gün kendini geliştiriyor." dedi.

Portekizli çalıştırıcı, Mert Çetin'in takımı başarıya götürecek kilit oyunculardan biri olabileceğini dile getirdi.


Mert Çetin, Roma formasını Serie A'da ilk kez 9. haftadaki Milan maçında giymişti. Sarı-kırmızılı takımın sahadan 2-1 galip ayrıldığı mücadelede Mert Çetin, 77. dakikada Leonardo Spinazzola'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

Türk oyuncu, 10. haftada da Roma'nın Udinese ile deplasmanda yaptığı ve 4-0 kazandığı maçın, 69. dakikasında Javier Pastore'nin yerine oyuna girmişti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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