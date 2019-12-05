Son Dakika Haberleri: Fonseca, Inter maçını ve Cengiz Ünder'in performansını değerlendirdi
Son Dakika Spor Fonseca, Inter maçını ve Cengiz Ünder'in performansını değerlendirdi - Son Dakika Spor

Fonseca, Inter maçını ve Cengiz Ünder'in performansını değerlendirdi

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, ligde yarın lider Inter ile oynayacakları maçın iyi bir dönemde olduklarını göstermek için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Fonseca, Inter maçını ve Cengiz Ünder'in performansını değerlendirdi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, ligde yarın lider Inter ile oynayacakları maçın iyi bir dönemde olduklarını göstermek için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.


Serie A'nın 15. haftasının açılış maçında yarın Milano'da Inter'e konuk olacak olan Roma'da teknik direktör Fonseca, bir basın toplantısı düzenledi.


Portekizli çalıştırıcı, Inter maçına yönelik, "Bu oynamak istediğimiz türden bir maç. İyi bir dönemde olduğumuzu göstermek için büyük bir fırsat." dedi.


Bir gazetecinin sakatlıktan yeni çıkan Cengiz Ünder'in son maçlardaki performansını sorması üzerine Fonseca, "Ünder, kendisini geliştirmek zorunda. Hellas Verona karşısında çok iyi bir maç çıkarmadığı doğru. Sakatlık geçirdi ama iyileşiyor. Taktiksel olarak da savunma yönlerinde gelişmeli." diye konuştu.

Ligde 37 puanla lider durumda bulunan Inter'in, 28 puanla 5. sırada olan Roma ile mücadelesi, TSİ 22.45'te başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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