Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu - Son Dakika

Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu

10.04.2021 12:35
Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu, System.String[]

Koronavirüs salgınından birçok kişi maddi ve manevi olarak olumsuz etkilenirken, bu krizi fırsata çevirenler de var. Forbes tarafından düzenli olarak yayınlanan "dolar milyarderleri" listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu. Listeye bu yıl sağlık sektörüne yatırım yapan 40 yeni milyarder daha girdi.

Amerikan Forbes dergisinin dünyaca ünlü "dolar milyarderleri" listesine bu yıl koronavirüs zenginleri damga vurdu. Aralarında Biontech'in kurucusu Uğur Şahin'in de bulunduğu 40 yeni milyarder, sağlık sektöründe yatırımları olan iş insanları.

LİSTEYE 493 YENİ İSİM GİRDİ

Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılının 11 Mart'ında Covid-19'u pandemi ilan ettiğinde dünya piyasaları allak bullak olmuş, onlarca dolar milyarderi bu sıfatlarını kaybederek Forbes listesinden düşmüşlerdi.

Aradan 1 yıl kadar geçti, ancak bugün resim çok daha farklı. Gelişmiş ülkelerin para basarak halka dağıtmaları, merkez bankalarının faiz oranlarını rekor düşük seviyelere çekmesi borsalara doping oldu ve Forbes listesine bu yıl 493 yeni dolar milyarderi girdi.

Forbes'un dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu

YENİ MİLYARDERLERİN EN ZENGİNİ MASKE VE KORUYUCU EKİPMAN İŞİ YAPIYOR

Listeye yeni katılan 40 yeni dolar milyarderi arasında en zengini maske ve diğer koruyucu ekipmanlar üreten Çin merkezli Winner Medical'in yüzde 68 hissesine sahip olan Li Jianquan. Şirketin 2020 yılında Shenzen Borsası'ndaki halka arzı sonrası Jianquan'ın şahsi serveti 6.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Aralarında Moderna ve yine Çin merkezli CanSino Biologies'in de bulunduğu bazı şirketlerin değeri o kadar arttı ki, aynı şirketten birden fazla milyarder Forbes listesine girmeyi başardı.

Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu

Forbes, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar milyarderleri listesine bu yıl korona zenginleri damga vurdu - Son Dakika Ekonomi


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