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Ford ve General Electric 100 günde 50 bin solunum cihazı üretmek için kolları sıvadı
6 saat önce
Amerikan otomotiv şirketi Ford ile tıbbi cihaz üreticisi General Electric (GE) Healthcare Covid-19 hastalarına yardımcı olmak için önümüzdeki 100 günde 50 bin solunum cihazı üreteceğini duyurdu.
Amerikan otomotiv şirketi Ford ile tıbbi cihaz üreticisi General Electric (GE) Healthcare Covid-19 hastalarına yardımcı olmak için önümüzdeki 100 günde 50 bin solunum cihazı üreteceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un GE Healthcare iş birliğinde, Airon Corporation şirketinin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı ventilatör tasarımını üreteceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:44
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