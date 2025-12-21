Forklift kazasında Suriye uyruklu genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Forklift kazasında Suriye uyruklu genç işçi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Forklift kazasında Suriye uyruklu genç işçi hayatını kaybetti
21.12.2025 13:39  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Forklift kazasında Suriye uyruklu genç işçi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Konya'da bir plastik kalıp fabrikasında forkliftin altında kalan Muhammed El Zaid hayatını kaybetti.

Konya'da çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu Muhammed El Zaid (26), hayatını kaybetti. Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan plastik kalıp üretim fabrikasında meydana geldi. Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı.

OLAYA İLİŞKİN BAŞLATILAN İNCELEME SÜRÜYOR

Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, El Zaid'in öldüğünü belirledi. Muhammed El Zaid'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Plastik, Suriye, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Forklift kazasında Suriye uyruklu genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet İfadeler kan dondurdu Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var İşte fotoğraflar Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar
Markette kanlı gece 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı Ödenecek rakam bile belli Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli
Kenan Tekdağ’dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı İşte Teslime’nin katili için istenen ceza Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

14:56
TBMM’ye binlerce dilekçe sunuldu Haftada 4 gün mesai masada
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada
13:45
Meclis’teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an Tokalaşmadılar
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
13:05
Ali Koç’tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran’a destek
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek
12:41
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
12:39
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi
12:19
Çin’den tarihi keşif Deniz altında dev altın madeni buldular
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular
11:29
Türk kaptan Abu Dabi’de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2025 15:07:53. #7.13#
SON DAKİKA: Forklift kazasında Suriye uyruklu genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.