Formula 1'de 7 takımdan ortak bildiri Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'de 7 takımdan ortak bildiri Açıklaması - Son Dakika Spor

Formula 1'de 7 takımdan ortak bildiri Açıklaması

6 saat önce

Formula 1 takımlarından 7'si, 2019'da kullandığı motorlar teknik incelemeye alınan Ferrari ile Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) arasında yapılan ve içeriği açıklanmayan anlaşmaya karşı ortak bildiri yayımladı.

Formula 1'de 7 takımdan ortak bildiri Açıklaması, System.String[]

Formula 1 takımlarından 7'si, 2019'da kullandığı motorlar teknik incelemeye alınan Ferrari ile Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) arasında yapılan ve içeriği açıklanmayan anlaşmaya karşı ortak bildiri yayımladı.

Ferrari ile motorlarını kullanan Haas ve Alfa Romeo dışındaki takımlar Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri ve Williams'ın ortak açıklamasında, "Ferrari ile FIA arasında yapılan anlaşmanın içeriğinin gizlenmesi bizi şoke etti. Aydınlatılması için bu olayın takipçisi olacağız. Haklarımızı yasalar önünde arayacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Ferrari'nin geçen yılki yarışlarda motorlarında daha fazla yakıt kullandığına ilişkin çıkan iddiaların ardından inceleme başlatan FIA, benzer bir duruma engel olmak amacıyla bu yıl tüm takımların motoruna fazladan bir sensör daha koyulacağını duyurmuştu.

İncelemenin sonunda, geçen yıl Ferrari'nin kullandığı motora ilişkin bilgi paylaşmayan FIA, taraflar arasında anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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