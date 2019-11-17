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Formula 1'de Brezilya etabını Verstappen kazandı

6 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Brezilya Grand Prix'sini, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de Brezilya etabını Verstappen kazandı, System.String[]

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Brezilya Grand Prix'sini, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de sezonun 20. mücadelesi, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Verstappen, bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak bu sezon üçüncü, kariyerinin sekizinci galibiyetini elde etti.

Verstappen'in 6 saniye gerisinde Toro Rosso'dan Fransız Pierre Gasly'nin ikinci olduğu yarışta, şampiyonluğunu bir önceki etapta ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ise liderin 6.1 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan 66. turda podyum mücadelesi veren Ferrari sürücüleri Sebastian Vettel ile Charles Leclerc'in araçları birbirlerine temas etti ve iki sürücü de yarış dışı kaldı.

Sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si, 1 Aralık'ta yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

2. Pierre Gasly (Toro Rosso)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

5. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

6. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Lando Norris (McLaren-Renault)

9. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 396 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 260

4. Charles Leclerc (Monako): 249

5. Sebastian Vettel (Almanya): 230

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 710 puan

2. Ferrari: 479

3. Red Bull: 391

4. McLaren: 137

5. Renault: 89

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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