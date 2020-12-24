Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.

Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:

Sıra Yarış Oy oranı (yüzde) 1 Türkiye Grand Prix 33 2 İtalya Grand Prix 25 3 Sakhir Grand Prix 18 4 Avusturya Grand Prix 5 5 Toskana Grand Prix 4

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