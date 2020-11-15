Formula 1 Türkiye Grand Prix'si start aldı

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul'da start aldı.

9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'a gelen Formula 1'de yarış heyecanı başladı. Intercity İstanbul Park'ta saat 13.10 itibariyle start alan yarışa BWT Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladı. İkinci sırada Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen start alırken, BWT Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan mücadeleye başladı. Pilotlar klasmanında 7. şampiyonluğunu ilan etmek için büyük avantaja sahip olan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. sırada start aldı.

Yarış öncesi yağmur yine etkili oldu

Cuma günü antrenman ve dün sıralama turları ile başlayan İstanbul'daki Formula 1 heyecanı bugün yarışla devam ediyor. Önceki günlerde olduğu gibi İstanbul Park'ta bugün de yağış etkisini gösterdi. Antrenman ve sıralama turlarında yağmur nedeniyle pilotlar görüş sıkıntısı yaşarken, araçlar da piste tutunmakta zorluk yaşamıştı. Pilotlar bugün de yarış öncesi ısınma turlarını atarken benzer görüntüler yaşandı. Henüz ısınma turlarında yaşanan ufak kazalar sonucu bazı pilotlar pite dönmek zorunda kaldı. Yarış start alırken yağmur durdu ancak ıslak zemin nedeniyle birçok takım yarışa yağmur lastikleriyle başlamayı tercih etti.

Verstappen iyi başlamadı

İlk viraj temaslara sahne oldu. Yarışa ikinci sırada start alan Aston Martin Red Bull takımından Verstappen iyi bir çıkış yapamadı. Hollandalı pilot ilk 5. sıraya kadar gerilerken, pole pozisyonundaki Racing Point takımından Lance Stroll avantajını iyi kullandı ve ilk sırayı almayı başardı. Takım arkadaşı Sergio Perez ise onu takip eden isim oldu. Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırada yarışa devam ediyor. - İSTANBUL