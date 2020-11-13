Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı - Son Dakika

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı

13.11.2020 17:53
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı, System.String[]

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları sona erdi.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları sona erdi.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.

İkinci antrenman turlarında pilotların derecelerinin, güneşin etkisiyle pistteki kaygan yerlerin de kuruması sayesinde büyük ölçüde gelişmesi dikkati çekti.

İlk antrenman turlarında 1 dakika 35.077 saniyelik derece yapan Hollandalı Verstappen, ikinci antrenman turlarını, süresini 7 saniyeye yakın geliştirerek 1.28.330 ile tamamladı.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.401 saniye gerisinde ikinci oldu.

İkinci antrenman turlarında performansını yükselten isimlerden Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 0.575 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Hamilton zamanını 11 saniyeden fazla geliştirdi

Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ikinci antrenman turlarında süresini 11 saniyeden fazla geliştirdi.

İlk antrenman turlarında pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, ikinci antrenman turlarında 1.29.180'lik süresiyle en iyi 4. dereceye imza attı.

Albon 5'inci, Vettel 8'inci sırada

İlk antrenman turlarını ikinci bitiren Red Bull'un Taylandlı sürücüsü Alexander Albon, ikinci antrenman turlarında 5. sırayı aldı.

Albon, 1.29.363'lük zamanıyla ilk antrenman turlarındaki derecesini yaklaşık 6 saniye geliştirdi.

Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlar arasında bulunan Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise ilk antrenman turlarına göre 5,5 saniye iyi bir derece elde etti. İlk antrenman turlarını 5. bitiren Vettel, 1.30.022'lik süresiyle bu kez 8. oldu.

Red Bull'un istikrarı dikkati çekti

Türkiye Grand Prix'sinde ilk günün en istikrarlı takımı Red Bull oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, iki antrenman turunda da ilk 5'te yer almayı başardı.

Verstappen, iki antrenman turunda da ilk sırayı kaptırmadı. Albon ise ilk antrenman turlarını ikinci tamamlarken ikinci antrenman turlarında 5. sırayı elde etti.

İkinci antrenman turları sonuçları

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

SürücüTakım Süre Fark
1Max Verstappen Red Bull 1.28.330
2Charles Leclerc Ferrari 1.28.731 +0.401
3Valtteri Bottas Mercedes 1.28.905 +0.575
4Lewis Hamilton Mercedes 1.29.180 +0.850
5Alexander Albon Red Bull 1.29.363 +1.033
6Daniil Kvyat AlphaTauri 1.29.689 +1.359
7Pierre Gasly AlphaTauri 1.29.944 +1.614
8Sebastian Vettel Ferrari 1.30.022 +1.692
9Lance Stroll

 Racing Point 1.30.297 +1.967
10Lando Norris McLaren 1.30.735 +2.405
11 Sergio Perez Racing Point 1.31.104 +2.774
12Esteban Ocon

 Renault 1.31.380 +3.050
13Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.31.493 +3.163
14Carlos Sainz McLaren 1.31.498 +3.168
15Daniel Ricciardo

 Renault 1.31.660 +3.330
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.31.932 +3.602
17George Russell Williams 1.32.302 +3.972
18 Romain Grosjean Haas 1.32.570 +4.240
19 Kevin Magnussen Haas 1.32.807 +4.477
20Nicholas Latifi Williams 1.33.488 +5.158

Grand Prix, Formula 1, Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları tamamlandı - Son Dakika Spor


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