Fortnite Sedef Kıyafet – Glow Skin, Samsung Kullanıcılarına Özel Sunuluyor

Samsung ve Epic Games'in Sunduğu Özel 'Sedef Kıyafet', Fortnite Oyuncularını Sevindiriyor

Samsung, Galaxy Note10 Fortnite oyununu geliştiren Epic Games ile iş birliği çerçevesinde Galaxy cihaz sahiplerine oyun içinde özel bir 'Sedef Kıyafet' (Glow Skin) sunulacağını duyurdu. Sedef kıyafetin tasarımı; Galaxy Note10'un özel Ay Tozu Grisi renginden esinlendi ve bir prizmanın ışık yansımasından alınan ilhamla özgür düşünen milenyum kuşağı dikkate alınarak yaratıldı.



Sedef kıyafet, Samsung'un giderek genişleyen özel Fortnite içerikleri arasında yerini aldı. Sedef kıyafet daha fazla cihazda kullanımı da mümkün kılıyor. İş birliği, Samsung'un kullanıcılara en gelişmiş oyun deneyimleri sunma odağını ve Fortnite'ın dünya çapındaki başarısını yansıtıyor.



2017'de lanse edildiğinden Fortnite kültürel bir fenomen haline geldi. Fortnite ile olan iş birliği, Samsung'a tek yetkili mağaza olma hakkı veriyor. Ayrıca oyunun Android versiyonu sadece Galaxy Store'da ve Epic Games web sitesinde satılıyor. Böylece Samsung cihazlarının mobil oyunlarda altın standart olduğu da vurgulanıyor. Şirketin en yeni ve gelişmiş ürünü Galaxy Note10; bir sonraki Fortnite dünya şampiyonu olmak için antrenman yapmayı kolaylaştıran pek çok özellikle sunuluyor.



Galaxy Note10'un yapay zeka bazlı öngörülü performans artırma işlevi olan Game Booster;

oyun deneyiminizi bireysel gereksinimlerinize göre optimize etmek için oyun oynama alışkanlıklarınızın yanı sıra Epic Games dahil çeşitli yayıncıların verilerini de analiz ediyor. Game Booster ayrıca grafik yoğun RPG meraklılarına daha iyi grafik ve çerçeve oranları sunmak için cihazı optimize ederken; amatör oyuncular için batarya performansını yükseltiyor ve işe giderken ya da eve dönerken yol boyu piliniz bitmeden oyun oynayabilme imkanı veriyor. Bu yazılım inovasyonlarının yanı sıra Galaxy Note10 önemli donanım iyileştirmeleri de içeriyor.



Bireysel kullanım kalıplarına göre enerji tüketimini optimize eden; güçlü ve daha akıllı bir pil ile donatılan cihaz sayesinde pil ömrü için oyun süresinden ödün verme gibi bir endişeniz olmayacak. Telefonunuzu ısıtma eğiliminde olan yoğun grafikli oyunlar için Galaxy Note10 ayrıca dünyanın en ince buhar odacığını içeriyor. Sadece 0.35t kalınlığındaki ultra ince buhar odacığı, cihazın ince ve zarif tasarımına sığarken; cihazınızı stabilize etmek ve aşırı ısınmanın neden olabileceği, rahatsız edici durmaları önlemek için sıcaklığı düzenliyor.