Son Dakika Haberleri: Forum Diyarbakır Avm Gazetecilerin Gününü Kutladı

Forum Diyarbakır Avm Gazetecilerin Gününü Kutladı

51 dakika önce

Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Diyarbakır AVM, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı.

Forum Diyarbakır Avm Gazetecilerin Gününü Kutladı, System.String[]
Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Diyarbakır AVM, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Diyarbakır AVM, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Alışveriş merkezinde basın mensupları ile bir araya gelen Forum Diyarbakır AVM yönetimi, gazetecilerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Forum Diyarbakır AVM Genel Müdürü Erdinç Bulut, 2018 yılının kendileri için çok iyi geçtiğini yeni yılda da hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Bulut, "Göreve geldiğimiz günden bu yana basın mensupları ile istişare ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl hedeflerimizin üzerine koyarak başarılarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda kalemleri ile bize destek veren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Basın mensupları da kendilerini ağırlayan Forum Diyarbakır AVM yönetimine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Gazeteciler Günü, Diyarbakır, Güncel
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