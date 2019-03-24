Son Dakika Haberleri: Fotoğraf Çektirirken, Meriç Nehri'ne Düştü

Fotoğraf Çektirirken, Meriç Nehri'ne Düştü

20 dakika önce

EDİRNE'de, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek isterken, dengesini kaybedip, Meriç Nehri'ne düşen kadın, suya atlayan Arif Bahçeci tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf Çektirirken, Meriç Nehri'ne Düştü, System.String[]
EDİRNE'de, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek isterken, dengesini kaybedip, Meriç Nehri'ne düşen kadın, suya atlayan Arif Bahçeci tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Meriç Nehri kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kadın, dengesini kaybederek, nehre düştü. Sürüklenmeye başlayan kadını suya atlayan Arif Bahçeci çıkardı. İhbarla olay gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezmek için bölgeye geldiğini anlatan Bahçeci, suda sürüklenen kadını görünce düşünmeden nehre atladığını söyledi. Kadının yanında bulunan arkadaşları ve çevredekiler, Arif Bahçeci'ye teşekkür etti. 

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:50 Kaynak: DHA

Edirne, Meriç Nehri, Güncel
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