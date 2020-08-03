Fotoğraf tutkunları çeltik tarlasında buluşacak - Son Dakika

Edirne'de Çeltik Tarla Günleri Fotoğraf Etkinliği düzenlenecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) işbirliğiyle düzenlenecek etkinlikte fotoğraf severler çeltik tarlasında çekim yapacak.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde 8 Ağustos'da sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenecek etkinlikte, birbirinden renkli kıyafetlerle çeltik tarlasına gelecek modeller, objektiflere poz verecek.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu yıl Meriç Nehrinde gün batımı ile lavanta ve ayçiçeği tarlalarında da çekim etkinliği düzenlenmişti.