Fotoğraf Zirvesi\'nde Yapay Zeka Tartışıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından 4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Fotoğrafçılık Programı öğretim görevlisi Derya Kılıç, AA muhabirine, 2 gün süren zirvede, yapay zekanın sektöre yönelik etkilerinin değerlendirildiğini söyledi.

Yapay zekanın son bir yıldır hayatın her alanına girdiğini, görsel alanda da aktif bir şekilde kullanıldığını belirten Kılıç, yapay zekanın fotoğraf sanatına etkilerine değindi. Kılıç, yapa zekayla üretilen görsellerin "ışıkla yaratılan" geleneksel fotoğraftan ayrıştığını belirtti.

Fotoğrafın temelinin ışık olduğunu anlatan Kılıç, "Yapay zeka tarafından üretilen görüntülerde fiziksel bir ışık kaynağı yoktur, bunlar sadece insan komutlarıyla şekillenen karmaşık algoritmalardır. Geleneksel fotoğrafın bir mekanı ve anlık varoluşu varken, yapay zeka sadece bu gerçekliği taklit eder. Gerçek bir nesneden türetilmediği için fotoğrafın yerini tam olarak tutamaz." dedi.

Kılıç, yapay zekanın hızla yayılmasının toplumda bir "güven algısı" sorunu oluşturduğunu kaydetti.

İnsanların artık gördükleri her görüntüye şüpheyle yaklaştığını ifade eden Kılıç, "Bu durum fotoğrafın tarihsel süreçteki 'kayıt tutma' ve 'gerçeklik' misyonuna zarar veriyor. Sosyal medyadaki içerik bombardımanında, izleyicinin gördüğü görselin altını okuması ve nereden türetildiğini sorgulaması, yani dijital okuryazarlığını artırması artık bir zorunluluktur." diye konuştu.

Yerli ve yabancı 200 kişinin katıldığı zirve sona erdi.