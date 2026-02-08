Fotoğraf Zirvesi'nde Yapay Zeka Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fotoğraf Zirvesi'nde Yapay Zeka Tartışıldı

Fotoğraf Zirvesi\'nde Yapay Zeka Tartışıldı
08.02.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta düzenlenen zirvede, yapay zekanın fotoğraf sanatına etkileri değerlendirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından 4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Fotoğrafçılık Programı öğretim görevlisi Derya Kılıç, AA muhabirine, 2 gün süren zirvede, yapay zekanın sektöre yönelik etkilerinin değerlendirildiğini söyledi.

Yapay zekanın son bir yıldır hayatın her alanına girdiğini, görsel alanda da aktif bir şekilde kullanıldığını belirten Kılıç, yapay zekanın fotoğraf sanatına etkilerine değindi. Kılıç, yapa zekayla üretilen görsellerin "ışıkla yaratılan" geleneksel fotoğraftan ayrıştığını belirtti.

Fotoğrafın temelinin ışık olduğunu anlatan Kılıç, "Yapay zeka tarafından üretilen görüntülerde fiziksel bir ışık kaynağı yoktur, bunlar sadece insan komutlarıyla şekillenen karmaşık algoritmalardır. Geleneksel fotoğrafın bir mekanı ve anlık varoluşu varken, yapay zeka sadece bu gerçekliği taklit eder. Gerçek bir nesneden türetilmediği için fotoğrafın yerini tam olarak tutamaz." dedi.

Kılıç, yapay zekanın hızla yayılmasının toplumda bir "güven algısı" sorunu oluşturduğunu kaydetti.

İnsanların artık gördükleri her görüntüye şüpheyle yaklaştığını ifade eden Kılıç, "Bu durum fotoğrafın tarihsel süreçteki 'kayıt tutma' ve 'gerçeklik' misyonuna zarar veriyor. Sosyal medyadaki içerik bombardımanında, izleyicinin gördüğü görselin altını okuması ve nereden türetildiğini sorgulaması, yani dijital okuryazarlığını artırması artık bir zorunluluktur." diye konuştu.

Yerli ve yabancı 200 kişinin katıldığı zirve sona erdi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf Zirvesi'nde Yapay Zeka Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:44:40. #7.11#
SON DAKİKA: Fotoğraf Zirvesi'nde Yapay Zeka Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.