Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Haberin Videosunu İzleyin
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu\'na hareketi büyük tepki topladı
26.01.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu\'na hareketi büyük tepki topladı
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış töreninde bir fotoğrafçının, fotoğraf çekmek isterken Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu itmesi sosyal medyada sert eleştirilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

FOTOĞRAFÇI, ÇERÇİOĞLU'NU İTTİ

Tören sırasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, genç sporcularla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir araya getirdi. Erdoğan'ın sporcularla tokalaştığı anları görüntülemek isteyen bir fotoğrafçının, bu sırada Çerçioğlu'nu ittiği anlar dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi. Paylaşımlarda, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Seçilmiş belediye başkanına yapılan büyük ayıp" yorumları yapıldı.

Sosyal Medya, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı - Son Dakika

40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

10:36
Arda Güler’den beğeni yağmuruna tutulan hareket
Arda Güler'den beğeni yağmuruna tutulan hareket
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:40
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:43:08. #7.11#
SON DAKİKA: Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.