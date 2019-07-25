Frank Lampard Chelsea'ye menajer olarak döndü

Chelsea'da 13 sezon forma giyen ve 290 gol atan Frank Lampard eski kulübüne menajer olarak geri döndü. 41 yaşındaki Lampard, Chelsea tarihinin en çok gol atan futbolcusuydu.

Chelsea'yle UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, Juventus'un başına geçmişti.

İngiliz kulübe Sarri'nin yerine göreve Lampard'ı getirdiğini açıkladı.

Chelsea'nin teklifinin ardından kulübün eski orta saha oyuncusu, menajerlik yaptığı Derby County'deki görevini bırakmıştı.

Derby Country'nin bu anlaşma kapsamında 4 milyon sterlin sözleşme fesih bedeli alacağı tahmin ediliyor.

Son 4 sezonda 4. menajer

Frank Lampard, Londra kulübünün son 4 sezondaki 4. menajeri oldu.

Lampard, "Chelsea'ye baş antrenör olarak dönmek benim için son derece gurur verici. Herkes bu kulübe yönelik sevgimi ve ortak tarihimizi biliyor ama ben sadece elimdeki göreve odaklanacak ve takımı önümüzdeki sezona hazırlayacağım" dedi ve ekledi:

"Ben çok yoğun çalışmak ve kulübe yeni başarılar getirmek için buradayım, işe koyulmak için sabırsızlanıyorum."

İngiliz Guardian gazetesi, Lampard'ın Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'ten bazı taahhütler aldığını yazdı.

Guardian'ın haberine göre Abramovich, FIFA'nın 2020 yazına kadar transfer yapmasını yasaklaması nedeniyle Lampard'a "yeterince zaman vermeyi" kabul etti.