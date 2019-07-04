Frank Lampard'ın Chelsea'deki En İyisi
1 saat önce
Chelsea'nin ilk takım koçu Frank Lampard, Stamford Bridge'deki oyun günlerinde dünya çapında bir süperstar oldu. Lampard 640 kez oynadı ve 211 golle kulübün tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu. Sahadaki en iyi anlarının bir avuçını izle.
Chelsea
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:05
'nin ilk takım koçu Frank Lampard
, Stamford Bridge
'deki oyun günlerinde dünya çapında bir süperstar oldu. Lampard 640 kez oynadı ve 211 golle kulübün tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu. Sahadaki en iyi anlarının bir avuçını izle.
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