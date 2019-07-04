Son Dakika Haberleri: Frank Lampard'ın Chelsea'deki En İyisi
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Frank Lampard'ın Chelsea'deki En İyisi

1 saat önce

Chelsea'nin ilk takım koçu Frank Lampard, Stamford Bridge'deki oyun günlerinde dünya çapında bir süperstar oldu. Lampard 640 kez oynadı ve 211 golle kulübün tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu. Sahadaki en iyi anlarının bir avuçını izle.

Chelsea'nin ilk takım koçu Frank Lampard, Stamford Bridge'deki oyun günlerinde dünya çapında bir süperstar oldu. Lampard 640 kez oynadı ve 211 golle kulübün tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu. Sahadaki en iyi anlarının bir avuçını izle.
Frank Lampard'ın Chelsea'deki En İyisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:05 
Spor
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