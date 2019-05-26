Fransa Açık sürprizle başladı
3 saat önce
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda Alman Angelique Kerber, Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek elendi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:27 Kaynak: AA
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa
Açık'ın (Roland Garros
) ilk turunda Alman Angelique Kerber
, Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek elendi.
Fransa'nın başkenti Paris
'te başlayan turnuvanın ilk turunda, dünya 5 numarası Kerber ile klasmanın 81. basamağındaki Potapova karşılaştı.
Üç grand slam şampiyonluğu bulunan Kerber'i bir saat 13 dakika süren mücadele sonunda 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 18 yaşındaki Potapova, ikinci tura yükseldi.
Potapova, ikinci turda Çinli Yafan Wang ile Çek Marketa Vondrousova maçının galibiyle mücadele edecek.
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