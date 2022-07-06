Fransa Başbakanı Borne, Ulusal Meclis'teki konuşması sırasında yuhalandı - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Borne, Ulusal Meclis'teki konuşması sırasında yuhalandı

06.07.2022 20:54
Fransa Başbakanı Borne, Ulusal Meclis'teki konuşması sırasında yuhalandı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Ulusal Meclis'te konuşurken milletvekilleri tarafından yuhalandı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Ulusal Meclis'te konuşurken milletvekilleri tarafından yuhalandı.

Mecliste hükümetin gelecek dönemdeki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Borne'un alım gücü, iklim, enerji, işsizlik, güvenlik, ekolojik geçiş meselelerinin yanı sıra emeklilere ve gençlere yönelik atılacak adımlara değindiği konuşması muhalefetten yükselen sesler ve yuhalamalar nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradı.

Muhalefet milletvekilleri Borne'un genel siyaset konuşması sırasında "güven oylaması" talebiyle slogan attı.

Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tartışmalı emeklilik reformu vaadine değinerek Fransızların kademeli olarak biraz daha çalışması gerekeceğini ifade etti.

Vergileri artırmayacaklarını dile getiren Borne, ilk mücadele edecekleri meselenin alım gücü olduğunu ve buna ilişkin yasa tasarıları sunacaklarını söyledi.

Elisabeth Borne, Ukrayna- Rusya savaşına atfen "Savaş nedeniyle Avrupa'da her yerde olduğu gibi büyümemiz beklenenden daha zayıf olacak, enflasyon daha yüksek olacak ve kamu borcunun yükü artıyor." dedi.

Devletin elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF'nin sermayesinin yüzde 100'ünü elinde tutma niyetini teyit ettiğini kaydeden Borne, "Rusya gaz ihracatını keserse biz de etkileniriz." ifadesini kullandı.

Borne, yeni reaktörler inşa ederek nükleer enerjiye yatırım yapacaklarını vurguladı.

Güvenlik konusunda yeni 200 jandarma tugayı oluşturacaklarını ve ordunun modernleşmesi yönündeki yatırımları artırarak sürdürmeleri gerektiğini ifade eden Borne, sağlık sektöründe de ciddi personel eksiğiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Elisabeth Borne, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Başbakanı Borne, Ulusal Meclis'teki konuşması sırasında yuhalandı - Son Dakika

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