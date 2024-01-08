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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa mı etti, görevden neden ayrıldı? - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa mı etti, görevden neden ayrıldı?

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin görevden ani ayrılışı sonrası Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa mı etti merak edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Borne'ye teşekkür etti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa mı etti, görevden neden ayrıldı?
08.01.2024 - 22:40,  Güncelleme: 22:43
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa mı etti? Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin görevden ani ayrılışı sonrası Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa mı etti merak edildi. Peki, Elisabeth Borne neden görevden ayrıldı? Detaylar...

FRANSA BAŞBAKANI ELİSABETH BORNE İSTİFA MI ETTİ?

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Gelişmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından duyurdu.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Başbakan, sevgili Elisabeth Borne... Milletimizin hizmetinde yaptığınız çalışmalar örnek teşkil ediyor. Kadınlarının cesareti ve kararlılığıyla projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa mı etti, görevden neden ayrıldı?
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