Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mali'de 33 teröristin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mali'de 33 teröristin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mali'de 33 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Barkhane güçlerinin Mali'de 33 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mali'de 33 teröristin öldürüldüğünü açıkladı, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Barkhane güçlerinin Mali'de 33 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Fildişi basınındaki haberlere göre, Macron, Port-Bouet kentindeki Fransız askeri kampına Noel öncesi moral ziyaretinde bulundu.

Ardından ülkenin en büyük kenti Abidjan'da mevkidaşı Alassane Ouattara ile bir araya gelen Macron, daha sonra ülkedeki Fransız vatandaşlarına seslendi.

Macron, Mali'de konuşlu Barkhane güçlerinin dün gece merkez bölgesi Mopti'de düzenledikleri operasyonda 33 teröristi öldürdüğünü belirtti.

Operasyonda teröristlerin rehin tuttukları 2 Mali askerinin kurtarıldığını ifade eden Macron, 1 teröristin de sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Fransız Cumhurbaşkanı, Fildişi Sahili'nin ardından, 10 Aralık'taki garnizon saldırısında 71 askerini kaybeden Nijer'e başsağlığı ziyaretinde bulunacak.

Macron'un ziyareti öncesi Nijer ve Mali başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde Fransız askeri üsleri protesto edilmiş, bazı kentlerde ise gösterilere izin verilmemişti.

Afrika'dan Macron'a tepki

Emmanuel Macron'un 4 Aralık'taki NATO toplantısı sırasında "Sahel bölgesinde artan Fransız karşıtlığına ilişkin belirsizliği liderlere soracağına, Fransız askerlerinin bulunduğu bu ülkelerin yöneticilerinin kendisine açıklama borçlu olduğuna" dair ifadeleri Afrika'da tepkiyle karşılanmıştı.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Macron'un kullandığı üslubun sorunlu olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanının bu üslupla hiçbir yere varamayacağını ifade etmişti.

Senegal, Mali, Nijer ve Fildişi Sahili'nde de Macron'un üslubuna tepki gösterilmişti.

Bu ülkelerdeki aktivist ve siyasetçiler, ülkelerinde Fransa karşıtı değil, Afrika öncelikli bir tutum olduğuna dikkati çekmiş, ifade tarzının "Macron'un özgürlük, adalet gibi değerlerin Afrikalılar için önemli olmadığını düşündüğünü gösterdiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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