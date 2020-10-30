Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı - Son Dakika
BBC

Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı

30.10.2020 01:57
Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı, System.String[]

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde Notre-Dame Kilisesi'nde ikisi kadın üç kişiyi bıçaklayarak öldüren saldırganın Tunus'tan geldiği açıklandı.

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde Perşembe günü Notre-Dame Kilisesi'nde ikisi kadın üç kişiyi bıçaklayarak öldüren kişinin Tunus'tan geldiği açıklandı.

Polis yaralananların da olduğu saldırı sonrası 21 yaşındaki zanlıyı vurmuştu.

Tekbir getiren, öldürdüğü kişilerden birinin başını kesmeye çalıştığı iddia edilen ve hastaneye kaldırılan Brahim Aioussaoi adlı zanlının durumunun ağır olduğu duyuruldu.

Aioussaoi'nin geçen ay bir göçmen teknesiyle İtalya'nın Lampedusa adasına gittiği, İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle daha sonra Fransa'ya giriş yaptığı tespit edildi.

Fransız savcılar, Aioussaoi'nin, İtalya'dan trenle Nice'e gittiğini söylüyor.

Saldırıyla ilgili soruşturmayı Fransa, İtalya ve Tunus'tan dedektifler ortaklaşa yürütüyor.





Macron: Fransa teröre teslim olmayacak

Nice'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olayla ilgili olarak "İslamcı terör saldırısı" ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, "Fransa'nın değerlerinden vazgeçmeyeceğini ve teröre asla teslim olmayacağını" söyledi.





Macron ayrıca Fransa'da kiliseler ve okullar gibi halka açık yerleri korumakla görevlendirilen askerlerin sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını açıkladı.

Fransa'da saldırı sonrası ulusal güvenlik alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.





Türkiye saldırıyı kınadı

Öte yandan, Türkiye Dişişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla Nice'deki saldırıyı kınadı.

Açıklamada "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.





Bu arada Perşembe günü biri Fransa'da diğeri Suudi Arabistan'da iki saldırı daha düzenlendi.

Fransa'nın güneyinde Avignon kenti yakınlarındaki Montfavet bölgesinde, elinde tabancayla polisleri tehdit eden bir kişi vurularak öldürüldü.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransa Konsolosluğu dışında bir güvenlik görevlisine saldırı düzenlendi. Zanlı gözaltına alınırken, güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.





Fransa'da iki hafta önce de, derste ifade özgütlüğünden bahsederken öğrencilerine Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren Samuel Paty adlı bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı

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Son Dakika Dünya Fransa'da bıçaklı saldırı: Nice'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Avrupa'ya Tunus'tan göçmen teknesiyle geldiği açıklandı - Son Dakika Dünya

BBC
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