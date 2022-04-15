Fransa'da enflasyon 36 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 4.5'e yükseldi - Son Dakika

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) Mart ayında yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre ülkede, enflasyon oranının bir ayda yüzde 1.4, bir yılda ise yüzde 4.5 oranında yükselmesiyle 1986 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı.

ENERJİ FİYATLARI ETKİLİ OLDU

İNSEE'ye göre, enflasyondaki bu artış, enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı. Enerji fiyatları bir yılda yüzde 29.2 oranında artarken, petrolden üretilen ürünler ise yüzde 43.5 arttı. Gıdadaki fiyat artışı yüzde 2.9 olurken, taze ürünlerdeki artış ise yüzde 7.6, mamul ürünler ise yüzde 2.1 arttı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK

Avrupa Birliği uyumlu Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 5.1'e yükseldi. Bu yüksek enflasyonun 1 Mayıs'ta asgari ücretin yeniden değerlendirilmesine yol açacağı bildirilirken, Çalışma Bakanlığı şimdiden bin 603 euro brüt olan asgari ücretin, brüt 30 ile 35 euro arasında artacağını belirtmişti.