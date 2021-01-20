Fransa'da "ırkçı" saldırıyı haberleştiren Türk medya kuruluşuna kovuşturma - Son Dakika

Fransa'da "ırkçı" saldırıyı haberleştiren Türk medya kuruluşuna kovuşturma

20.01.2021 10:07
Fransa'da

Fransa'da, Türk-Fransız bir aileye yapılan ırkçı saldırıyı haberleştiren medya kuruluşu Medyaturk Info ve yöneticisi hakkında kovuşturma başlatıldı.

Fransa'da, Türk-Fransız bir aileye yapılan ırkçı saldırıyı haberleştiren medya kuruluşu Medyaturk Info ve yöneticisi hakkında kovuşturma başlatıldı.

Medyaturk Info Direktörü Fatih Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Eylül 2019'da ırkçı saldırıya uğradığını söyleyen Türk-Fransız bir ailenin durumunu haberleştirdikleri için Bordeaux Savcılığı tarafından haklarında "iftira ve hakaret" suçlamasıyla kovuşturma açıldığını belirtti.

Bordeaux'nun bir köyünde yaşayan ailenin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaştığını kaydeden Karakaya, şunları söyledi:

"Aile bize ırkçılığa uğradığını, Fransız komşularının şiddetine maruz kaldığını, ağıllarının, çitlerinin kesildiğini ve kaçan hayvanlarına belediyece el konulduğunu söyledi. Kendilerini dinledik. Fransız kadın, Türk bir eşle evlendiği için kendisine hakaret edildiğini anlattı. Komşusunun kendisini darbettiğini söyledi ve buna ilişkin fotoğraflar gönderdi. Kendilerine saldıran ve hakaret eden adamın geçerken parmak salladığı anın görüntüsünü de çekmişler, o da var elimizde. Belediyeyi aradık, ailenin açıklamalarını ilettik. Belediye Başkanı, 'Evet böyle bir sorun var ama olay ırkçı saldırı değil komşuluk münakaşası.' diye açıkladı. Belediyenin açıklamalarını da haberde yazdık."

"Basın olarak işimizi yaptık"

Karakaya ayrıca ailenin Türkiye'de tatildeyken, Fransa'daki ağıllarının Ağustos 2019'da kundaklandığını söylediğini belirterek kendisinin de basın mensubu olarak olay hakkında bilgi almak için jandarmayı aradığını ancak jandarmadan "süreç devam ettiği" için açıklamada bulunulamayacağı cevabını aldığını aktardı.

Haberde Türk-Fransız aileye saldırdığı belirtilen komşunun ismini yazmadıklarının altını çizen Karakaya, buna karşın bir yıl sonra Kasım 2020'de Medyaturk Info ve yöneticisine "iftira ve hakaretten" kovuşturma açıldığına ilişkin tebligat aldıklarını dile getirdi.

Karakaya, "Biz de 'basın olarak işimizi yaptık.' diye savunmamızı verdik. Haberi silmemizi istediler, kendilerine bizdeki versiyonunu yazdık. 'Siz kendinizde olan halini gönderin, onu da yayımlayalım' dedik, kabul etmediler." diye konuştu.

Karakaya, savcılığın kendisine Fransız basınıyla konuşmayı tercih edeceği yönünde açıklamada bulunduğunu ve olayın öyle kapandığını aktardı.

"Fransa, ırkçı saldırıların haberleştirilmesini engellemek istiyor"

Karakaya, "Haberin videoları halen YouTube'da duruyor, aile ırkçılığa uğradığını söylüyor. Bütün bunlara rağmen savcı bize dava açmaya karar verdi." diyerek savcılığın bir yıllık incelemesinin ardından suç unsuruna rastlanırsa sürecin mahkemeye taşınacağını, bunun için kendilerinin de avukatlarını görevlendirdiğini kaydetti.

"Fransa makamları hiçbir suç olmadığı halde baskı yoluyla korkutup, maddi külfete sokup bu tür ırkçı saldırıların haberlerinin yapılmasını engellemek istiyor." değerlendirmesinde bulunan Karakaya, zaman zaman tehdit edilseler de Fransa'daki Türk toplumunu ilgilendiren konuları gündeme getirmekten vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Karakaya, "Bizi bu davalarla yıldıramayacaklar. Davanın içi boş olduğu için kesinlikle bir sorun çıkacağını sanmıyoruz." dedi.

Hakaret, Fransa, Medya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da 'ırkçı' saldırıyı haberleştiren Türk medya kuruluşuna kovuşturma - Son Dakika


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