Fransa'da Keskin Nişancı Dehşeti: 1 Ölü, 6 Yaralı
15 dakika önce
Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde 2 kişiyi rehin alan bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı.
Fransa
'nın Korsika adasındaki Bastia
şehrinde 2 kişiyi rehin alan bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, saldırgan dahil 6 kişi yaralandı.
Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde iki kişiyi rehin alan 70 yaşındaki bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine 2 kişiyi rehin alan saldırganın, 1 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polisin binanın etrafını sardığı öğrenilirken, saldırganın yaralı olduğu bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
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