Son Dakika Haberleri: Fransa'da Keskin Nişancı Dehşeti: 1 Ölü, 6 Yaralı

Fransa'da Keskin Nişancı Dehşeti: 1 Ölü, 6 Yaralı

15 dakika önce

Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde 2 kişiyi rehin alan bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı.

Fransa'da Keskin Nişancı Dehşeti: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde 2 kişiyi rehin alan bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, saldırgan dahil 6 kişi yaralandı.

Fransa'nın Korsika adasındaki Bastia şehrinde iki kişiyi rehin alan 70 yaşındaki bir kişi, sokakta bulunanların üzerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açtı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine 2 kişiyi rehin alan saldırganın, 1 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polisin binanın etrafını sardığı öğrenilirken, saldırganın yaralı olduğu bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Bastia, Fransa, Güncel
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