Fransa'da Macron karşıtı protesto - Son Dakika
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Fransa'da Macron karşıtı protesto

30.04.2022 20:55

Fransa'da sarı yelekliler, cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron'un kazanmasını protesto etmek için yine sokaklara indi.

Fransa'da sarı yelekliler, cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron'un kazanmasını protesto etmek için yine sokaklara indi.

Fransa'da geçtiğimiz hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Emmuel Macron'un kazanmasının ardından ülkede Macron karşıtları tarafından protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Seçimden sonra izinli olarak gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler de bugün Paris Gare du Nord tren garı yakınında Macron karşıtı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe çok sayıda gösterici katılırken, göstericiler Macron karşıtı sloganlar atarak protesto etti. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı protesto, Bastille Meydanı'nda son buldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimini Macron'un kazandığının açıklanmasının ardından yüzlerce Macron karşıtı gösterici, gece boyunca gösteri düzenlemiş, çöp bidonlarını ateşe vermişti. Polis eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Fransa'da Macron karşıtı protesto
Fransa'da Macron karşıtı protesto
Fransa'da Macron karşıtı protesto
Fransa'da Macron karşıtı protesto

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da Macron karşıtı protesto - Son Dakika


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