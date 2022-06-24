Fransa'da Macron'un Pinokyo olarak resmedildiği grafiti kaldırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkiler üzerine silindi.

Yerel basının haberine göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde bir binanın duvarına Lekto lakaplı grafiti sanatçısının çizdiği "Pinokyo Macron" grafitisi tartışma konusu oldu.

Macron'un, Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkilerin ardından Vaucluse Valiliğinin talebi üzerine silindi.

Fransa'da bir dernek ve Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), grafitinin "Yahudi düşmanlığı" olduğu gerekçesiyle silinmesini istemişti. Sosyal medyada birçok kullanıcı grafitiye aynı nedenle tepki göstermişti.

Dün, Avignon Belediyesinin yanı sıra Avignon ve civar kentleri kapsayan "Büyük Avignon Toplumu", ifade özgürlüğü gerekçesiyle grafitiyi silmeyi reddetmişti.

Macron'a yakınlığıyla bilinen Attali, aralarında Francois Mitterand'ın da bulunduğu birçok eski Fransa cumhurbaşkanının danışmanlığını yaptı.