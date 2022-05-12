Fransa'da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı - Son Dakika
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Fransa'da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı

12.05.2022 23:39

Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi.

Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.

Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana geldi. Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynaklar, saldırıyı PKK iltisaklı oluşumların üstlendiği bilgisinin edinildiğini aktardı.

Hauts-de-Seine Valiliğinin Twitter hesabında, Vali Laurent Hottiaux'nun, Türkiye'nin Boulogne-Billancourt kentindeki Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadığı paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletildiği kaydedildi.

Fransa'da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
Fransa'da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
Fransa'da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
Fransa'da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
Fransa'da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı

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Türkiye, Fransa, Paris, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı - Son Dakika


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