Fransa'da Polis Şiddetine Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'da Polis Şiddetine Ceza

06.02.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da bir polis, gence tokat atıp tükürmekten 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da yerel mahkeme, gence tokat atıp yüzüne tüküren polis hakkında 6 ay tecilli hapis cezası verdi.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Bobigny Ceza Mahkemesi, dün aldığı kararla gence tokat atan Alexandre M. adlı polisin iki yıl boyunca kamuya açık alanlarda görev yapmasını yasakladı.

Alexandre M'yi ayrıca 6 ay tecilli hapis cezasına çarptıran mahkeme, meslektaşı Baptiste D'ye de olay karşısında tepkisiz kaldığı gerekçesiyle 2 ay tecilli hapis cezası verdi.

Mahkeme Başkanı, olayın aşağılayıcı olduğunu ve polis teşkilatının imajını zedelediğini belirtti.

Sanık Alexandre M, duruşmada "Bunu yapmamam gerekirdi." diyerek, davranışının görevine yakışmadığını ve pişman olduğunu dile getirdi.

Paris'in banliyösü Saint-Denis'te 28 Ağustos 2025'te Alexandre M, 20 yaşındaki Alan B'ye tokat atıp yüzüne tükürmüştü.

O anlara ait görüntüler, 5 Eylül 2025'te sosyal medyada paylaşılmış ve hızla yayılarak ülkedeki polis şiddetini yeniden gündeme getirmişti.

Alan B, şikayetçi olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Fransa, Şiddet, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Polis Şiddetine Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:58:38. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Polis Şiddetine Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.