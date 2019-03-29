Son Dakika Haberleri: Fransa'da Stk'lerden Hükümete Yemen Tepkisi

Fransa'da Stk'lerden Hükümete Yemen Tepkisi

14 dakika önce

Fransa'da 4 sivil toplum kuruluşu, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışına, Ulusal Meclis'in duvarına "Silah satışının Fransa'ya getirisi büyük ama Yemen'de pahalıya mal oluyor" şeklinde yazı yansıtarak tepki gösterdi.

Fransa'da Stk'lerden Hükümete Yemen Tepkisi, System.String[]
Fransa'da 4 sivil toplum kuruluşu, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışına, Ulusal Meclis'in duvarına "Silah satışının Fransa'ya getirisi büyük ama Yemen'de pahalıya mal oluyor" şeklinde yazı yansıtarak tepki gösterdi.

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, "Medecin du Monde", "Action contre la faim", "Care" ve "OXFAM France" adlı sivil toplum kuruluşları, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışına tepki göstermek için çarşambayı perşembeyi bağlayan gece, Ulusal Meclis'in duvarına projektörle "Silah satışının Fransa'ya getirisi büyük ama Yemen'de pahalıya mal oluyor" şeklinde yazı yansıttı.

Kuruluşlardan yapılan açıklamada, bu eylem ile Fransa'nın Yemen'de oynadığı role dikkat çekmenin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu savaş Fransa tarafından besleniyor. Fransa, Yemen'deki savaşın iki öncüsü olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satıyor. Yemen'de kullanılma riski taşıyan bu silahları satmaya devam eden Fransa, uluslararası anlaşmalara aykırı davranıyor." ifadeleri kullanıldı.

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, geçen ay, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satışına Ulusal Meclis'te açtığı "Fransa Yemen'de öldürüyor" yazılı pankartla tepki göstermişti.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:55 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Fransa, Yemen, Güncel
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