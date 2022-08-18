Çocukluk hayali limuzin ile Fransa'dan Kayseri'ye geldi - Son Dakika
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Çocukluk hayali limuzin ile Fransa'dan Kayseri'ye geldi

18.08.2022 18:43
Çocukluk hayali limuzin ile Fransa'dan Kayseri'ye geldi

FRANSA'da yaşayan gurbetçi Samet Bostancı (37), çocukluk hayali limuzin ile memleketi Kayseri'ye geldi.

FRANSA'da yaşayan gurbetçi Samet Bostancı (37), çocukluk hayali limuzin ile memleketi Kayseri'ye geldi.

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan bankacı Samet Bostancı, çocukluk hayali olan limuzini satın alarak, memleketi Kayseri'ye gelmek üzere yola çıktı. Gurbetçi Bostancı, yaklaşık 3 bin 500 kilometre mesafe katederek Kayseri'ye geldi. Memleketine geldiği için mutlu olduğunu belirten Bostancı, "29 yıldır Fransa'nın başkenti Paris'te yaşıyorum. Ben çocukluk hayalimi gerçekleştirmek istedim. Fransa'dan yola çıkarak 4 bin kilometre yol yaptım. Memleketim Kayseri'ye geldim. Çocukluğumda caddeden bir limuzin geçiyordu. Heyecanlanıp araca yaklaşarak bakmak istedim. İlk defa böyle bir araç görmüştüm. Şoför inip beni sert bir şekilde azarladı. Bende bu duruma içerledim. Orada, 'Ben Türk isem bu aracı alacağım ve memleketime gideceğim' dedim. Dediğim gibi de çok şükür Allah nasip etti" diye konuştu.

'ARACI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

Aracı gören yakınlarının şaşırdığını belirten Bostancı, "Aracım ile Türkiye'ye gelerek memleketimdeki akrabalarımı ziyaret ettim. Aracı görenler çok şaşırıyor. Araç çevredekilerin ilgi kaynağı oldu. İşte 'o kadar yolu nasıl gelebildin? Virajları nasıl dönebiliyorsun? Bu araç kaç lira yakıyor?' gibi sorular soran oluyor. Bende çevremdeki insanlara sürpriz yaptım. İşte düğünü olanlara aracı gelin arabası olarak hazırladım. Benim için de güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çocukluk, Kayseri, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukluk hayali limuzin ile Fransa'dan Kayseri'ye geldi - Son Dakika

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